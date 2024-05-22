По Украине ширится тревога: в воздух поднялись носители "Кинжалов"

22 мая 2024, 19:43
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В ряде областей Украины вечером 22 мая объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в ближайшее укрытие

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В ряде областей есть угроза баллистики

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19:55, 22 мая

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о новых пусках ракет, впрочем эта информация не подтвердилась. Сейчас в регионах, где объявлена тревога, сохраняется угроза, поэтому призываем украинцев быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

19:45, 22 мая

Воздушные силы предупредили, о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении. Впоследствии мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что баллистическая ракета прекратила существование в пределах Криворожского района Днепропетровской области.

19:44, 22 мая

Сейчас тревоги охватили Юг, Восток, центральные, а также Киевскую и Сумскую области.


Карта тревог по состоянию на 19:49 22 мая

19:42, 22 мая

Воздушные силы сообщили, что тревогу объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

19:41, 22 мая

В Украине объявили воздушную тревогу

По Украине начала распространяться воздушная тревога. Сирены прозвучали также и в Киеве.

Автор: Анжеліка Байбак