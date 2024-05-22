По Украине ширится тревога: в воздух поднялись носители "Кинжалов"

В ряде областей Украины вечером 22 мая объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в ближайшее укрытие

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В ряде областей есть угроза баллистики

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