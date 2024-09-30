Была угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявляли тревогу
Источник:Воздушные силы
Утром 30 сентября в столице и части областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза применения врагом баллистического вооружения.
Об этом заявили в Воздушных силах. Отбой тревоги объявили в 09:08.
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Отбой угрозы применения баллистического вооружения. В КГВА заявили, что в Киеве отбой воздушной тревоги. Где объявлена тревога: смотрите карту Воздушные силы призвали: "Кропивницкий – в укрытие!" Угроза применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В КГВА заявили, что в Киеве отбой воздушной тревоги.
Где объявлена тревога: смотрите карту
Воздушные силы призвали: "Кропивницкий – в укрытие!"
Угроза применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.