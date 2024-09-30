Была угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявляли тревогу

30 сентября 2024, 09:08
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Воздушные силы

Утром 30 сентября в столице и части областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом заявили в Воздушных силах. Отбой тревоги объявили в 09:08.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

09:08, 30 сентября

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

09:06, 30 сентября

В КГВА заявили, что в Киеве отбой воздушной тревоги.

09:01, 30 сентября

Где объявлена тревога: смотрите карту

08:42, 30 сентября

Воздушные силы призвали: "Кропивницкий – в укрытие!"

08:38, 30 сентября

Угроза применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма.