Была угроза баллистики: в Киеве и ряде областей объявляли тревогу

Утром 30 сентября в столице и части областей Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом заявили в Воздушных силах. Отбой тревоги объявили в 09:08.

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