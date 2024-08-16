В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: враг пускал баллистику

Тревогу объявили около 11 утра 16 августа, отбой прозвучал в 11:11. 24 Канал собрал детали о пусках ракет.

Россия атаковала Украину беспилотниками ночью. Хотя тревог было много, но ПВО удалось эффективно отработать по вражеским целям. Также оккупанты били тремя "Искандерами".

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Что известно о тревоге утром 16 августа

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с южного-восточного направления!

– написали в Воздушных силах в 10:42.

Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о пуске баллистики на Днепр. К сожалению, достаточно быстро в городе раздались взрывы. Предположительно, это были "Искандеры".

Также ракета летела в сторону Полтавы, но по ней, предварительно, отработала ПВО. По крайней мере, об этом пишут мониторы.

Оккупанты атаковали сразу с нескольких направлений. Мониторинговые каналы предупредили, что есть угроза баллистики из Курской и Воронежской областей, а для Востока и Юга – еще и угроза баллистики из Ростовской области. Геннадий Труханов указал, что для Юга есть угроза баллистики из Крыма.

Где была тревога

Она охватила большинство областей, кроме Запада Украины. В Одесской и Николаевской областях быстро дали отбой.

Общий отбой по баллистике дали в 11:11. Впрочем, на Востоке сохраняется активность вражеской тактической авиации, поэтому некоторые области еще красные.

Предлагаем вашему вниманию интерактивную карту тревог, где автоматически отображаются изменения:

Если в вашем регионе тревога – не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие!