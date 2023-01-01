Попраздновали, а теперь за решетку: в Киеве и Виннице поймали хулиганов, запускавших фейерверки
В Киеве и Виннице задержаны нарушители, которые запускали фейерверки в новогоднюю ночь. Обоим хулиганам грозит лишение свободы.
Как сообщила полиция Киева, в столице правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. По информации правоохранителей, около полуночи поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.
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В Киеве фейерверки запускали на Подоле
Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской.
"С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире обыск", – говорится в сообщении.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка, а 47-летнего киевлянина задержали.
В настоящее время начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.
В Виннице хулигана нашли благодаря свидетелям
В Виннице тоже задержали мужчину, который запускал фейерверки в новогоднюю ночь. Полиция Винницы информирует, что сообщение о нарушении запрета на использование салютов поступило 1 января около 00:30.
С помощью свидетелей происшествия подозреваемого установили в течение получаса. Им оказался 45-летний виннитчанин.
Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Проводится расследование. Ему тоже грозит заключение до пяти лет.
Россия атаковала Киев в новогоднюю ночь
- В новогоднюю ночь на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве в Голосеевском и Шевченковском районах раздавались взрывы.
- Оккупанты атаковали столицу ракетами, а также дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 32 воздушных цели. Всего в течение 1 января ВСУ уничтожили 45 "Шахидов".
- Кроме того, Россия атаковала Киев 31 декабря. Во время воздушной тревоги в Киеве раздалось более десятка взрывов. Российские военные атаковали Соломенский, Печерский и Голосеевский районы столицы.
- В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.