В Киевской области и многих регионах объявили тревогу: возле столицы работает ПВО

Ночью российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" по нескольким направлениям. В регионах работает ПВО.

Ночь 2 августа оказалась для украинцев неспокойной. Во многих регионах объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов".

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11:22 По состоянию на этот момент карта воздушных тревог выглядит так:



Россияне атаковали "Шахедами" с Севера и Юга / еМАПА

В областях работает ПВО.В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области есть угроза применения баллистики.В Киевской области сообщили о работе ПВО.В Воздушных силах сообщили, что группа "Шахедов" двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила.В Черкасской области тоже объявили об угрозе.Воздушную тревогу объявили и в Киевской области из-за угрозы атаки дронами.Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области и двигается на Запад.В Воздушных силах сообщили, что в Черниговской области есть угроза ударных БПЛА.