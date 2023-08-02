В Киевской области и многих регионах объявили тревогу: возле столицы работает ПВО

2 августа 2023, 01:08
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Ночью российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед" по нескольким направлениям. В регионах работает ПВО.

Ночь 2 августа оказалась для украинцев неспокойной. Во многих регионах объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов". 

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11:22 По состоянию на этот момент карта воздушных тревог выглядит так: 


Россияне атаковали "Шахедами" с Севера и Юга / еМАПА

01:16 В областях работает ПВО.01:11 В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области есть угроза применения баллистики. 01:04 В Киевской области сообщили о работе ПВО. 00:59 В Воздушных силах сообщили, что группа "Шахедов" двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, Измаила.00:51 В Черкасской области тоже объявили об угрозе.00:30 Воздушную тревогу объявили и в Киевской области из-за угрозы атаки дронами.00:26 Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области и двигается на Запад.00:17 В Воздушных силах сообщили, что в Черниговской области есть угроза ударных БПЛА.
Автор: Анастасія Кушпіт