В одном из районов Киева исчез свет: в чем причина

В столице вечером 28 июня произошло аварийное отключение света. Без электроэнергии остались жители Голосеевского района.

По предварительным оценкам, без света осталось более 100 домов и 35 учреждений. Специалисты уже работают, чтобы поскорее вернуть свет.

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В Голосеевском районе исчез свет

Около 17:10 аварийно отключилось оборудование ДТЭК "Киевские электросети". Без электроснабжения временно осталось 46 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений, питающих часть жителей Голосеевского района столицы.

В настоящее время специалисты заживают клиентов по резервным источникам питания. Делаем все необходимое, чтобы как можно скорее вернуть свет,

– проинформировали в ДТЭК.

По состоянию на 19.10 энергетики ДТЭК подключили по резервным источникам питания всех потребителей Киева, у которых отсутствовало электроснабжение. В настоящее время все жители Голосеевского района снова со светом.

Экстренные отключения света – будут ли летом

Возможность экстренных отключений есть, но очень низкая. Как заявил 24 Канала в комментарии директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.

В то же время, системным явлением этим летом отключения не станут. Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, на сегодня и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.

Несмотря на низкую вероятность экстренных отключений света, украинцам следует рационально потреблять электроэнергию.

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