В одном из районов Киева исчез свет: в чем причина
Источник:ДТЭК
В столице вечером 28 июня произошло аварийное отключение света. Без электроэнергии остались жители Голосеевского района.
По предварительным оценкам, без света осталось более 100 домов и 35 учреждений. Специалисты уже работают, чтобы поскорее вернуть свет.
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В Голосеевском районе исчез свет
Около 17:10 аварийно отключилось оборудование ДТЭК "Киевские электросети". Без электроснабжения временно осталось 46 многоэтажек, 70 частных домов и 35 учреждений, питающих часть жителей Голосеевского района столицы.
В настоящее время специалисты заживают клиентов по резервным источникам питания. Делаем все необходимое, чтобы как можно скорее вернуть свет,
– проинформировали в ДТЭК.
По состоянию на 19.10 энергетики ДТЭК подключили по резервным источникам питания всех потребителей Киева, у которых отсутствовало электроснабжение. В настоящее время все жители Голосеевского района снова со светом.
Экстренные отключения света – будут ли летом
Возможность экстренных отключений есть, но очень низкая. Как заявил 24 Канала в комментарии директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, летом необходимость отключений может возникнуть в энергодефицитных регионах Однако если до этого и дойдет, они будут непродолжительны и будут применяться, скорее всего, в пиковые часы.
В то же время, системным явлением этим летом отключения не станут. Такого же мнения придерживается и аналитик Юрий Щедрин. По его словам, на сегодня и в ближайшей перспективе мощности в украинской сети хватает.Обратите внимание! Несмотря на низкую вероятность экстренных отключений света, украинцам следует рационально потреблять электроэнергию.
Аварийные отключения в Украине: последние новости
- В Киеве 20 июня исчезло электроснабжение сразу в нескольких районах столицы. Жалобы зафиксировали в Соломенском и Святошинском районах. В ДТЭК сообщили, что в некоторых районах зафиксировано аварийное отключение в сети. Аварийно обесточены четыре высоковольтных подстанции ДТЭК. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.
- К слову, 21 июня в Киеве без электроснабжения осталось около 100 тысяч жителей. В ДТЭК объяснили, что свет исчез из-за аварии в энергосистеме.
- В Одессе 17 июня было отключение из-за аварии на высоковольтных подстанциях. Жалобы начали поступать около 15 часов, однако через 30 минут энергетики все починили.