За попередніми оцінками, без світла залишилися понад 100 будинків та 35 установ. Фахівці вже працюють, аби швидше повернути світло.

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У Голосіївському районі зникло світло

Близько о 17:10 аварійно відключилось обладнання ДТЕК "Київські електромережі". Без електропостачання тимчасово залишилося 46 багатоповерхівок, 70 приватних будинків та 35 установ, що живить частину жителів Голосіївського району столиці.

Наразі фахівці заживлюють клієнтів за резервними джерелами живлення. Робимо все необхідне, щоб якомога швидше повернути світло,

– проінформували у ДТЕК.

Екстрені відключення світла – чи будуть улітку

Можливість екстренних відключень є, проте – дуже низька. Як заявив 24 Каналу в коментарі директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимир Омельченко, влітку необхідність відключень може виникнути в енергодефіцитних регіонах. Однак якщо до цього й дійде, вони будуть нетривалими й застосовуватимуться, найімовірніше, в пікові години.

Водночас системним явищем цього літа відключення не стануть. Такої ж думки дотримується й аналітик Юрій Щедрін. За його словами, на сьогодні та в найближчій перспективі потужності в українській мережі вистачає.

Зверніть увагу! Попри низьку ймовірність екстренних відключень світла, українцям варто раціонально споживати електроенергію.

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