В Киеве из двух домов после взрыва эвакуируют людей

Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Киеву. В настоящее время спасатели эвакуируют людей из двух гражданских домов. Есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки, еще неизвестно.

Около 6:20 во время воздушной тревоги в Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов. На место прибыли бригады скорой и спасатели.

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Куда попали вражеские ракеты, пока не сообщалось. Так же пока нет информации о пострадавших. Мэр Виталий Кличко пообещал предоставить информацию позже.

Из нескольких домов эвакуируют людей

Не публикуйте и не распространяйте адреса "прилетов" в социальных сетях, не публикуйте никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, а также не фиксируйте работу ПВО и перемещения военной техники. Доказано, что российские оккупанты корректируют огонь не только с помощью диверсантов, но и с помощью информации из социальных сетей.

Виталий Кличко сообщил, что после ракетного удара из двух домов эвакуируют людей.

Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Скорая бригада и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей,

– написал Кличко.

Корреспондент 24 канала видит, что на место прибыло много машин скорой помощи. Также на месте работают спасатели и полиция.



Взрыв в Киеве, 26 июня / Фото 24 канал



На месте много спасателей​ / Фото 24 канал

Информации о пострадавших в результате удара по Киеву еще нет / Фото 24 канал

Заметим, что это уже второй обстрел Киева за последний месяц, предыдущий был 5 июня. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. К счастью, обошлось без погибших. Одного человека доставили в больницу.

Взрывы раздавались и на Юге

Утром 26 июня почти во всех украинских областях объявили о воздушной тревоге. Об угрозе ракетного удара не объявили только на временно оккупированных территориях, в частности, на Херсонщине и в Крыму.

Вскоре после объявления воздушной тревоги около 6:20 в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Впоследствии, около 6:50, звуки взрывов услышали и жители Николаева.

Предыдущие ракетные обстрелы

Под утро 25 июня российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Украине, выпустив по регионам десятки ракет. Воздушные тревоги звучали несколько раз. Большинство из этих ракет были запущены из Беларуси с помощью тактической авиации.

В то утро по поселку Десна в Черниговской области россияне пустили 20 ракет, а по Житомирщине – 25 ракет.

Сообщалось также о взрывах на Львовщине, Киевщине, Харьковщине, а также в Николаеве. Ночью взрывы раздавались в Днепре и Запорожье.

К слову, 25 июня в Киеве произошел масштабный пожар. На улице Деснянской загорелось СТО и 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом. В результате возгорания на месте происшествия прогремели взрывы. К счастью, никто не пострадал. Тушение осложнялось тем, что рядом с СТО не было противопожарного водоснабжения. Спасатели были вынуждены организовать подвоз воды.

Огонь тушили около часа. К этому было привлечено 6 единиц пожарной техники и 25 работников ГСЧС. Причина возгорания еще устанавливается.

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