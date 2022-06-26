В Киеве из двух домов после взрыва эвакуируют людей
Источник:Виталий Кличко
Россияне в очередной раз нанесли ракетные удары по Киеву. В настоящее время спасатели эвакуируют людей из двух гражданских домов. Есть ли пострадавшие в результате вражеской атаки, еще неизвестно.
Около 6:20 во время воздушной тревоги в Шевченковском районе Киева прогремели несколько взрывов. На место прибыли бригады скорой и спасатели.
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Куда попали вражеские ракеты, пока не сообщалось. Так же пока нет информации о пострадавших. Мэр Виталий Кличко пообещал предоставить информацию позже.Важно! Не публикуйте и не распространяйте адреса "прилетов" в социальных сетях, не публикуйте никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, а также не фиксируйте работу ПВО и перемещения военной техники. Доказано, что российские оккупанты корректируют огонь не только с помощью диверсантов, но и с помощью информации из социальных сетей.
Из нескольких домов эвакуируют людей
Виталий Кличко сообщил, что после ракетного удара из двух домов эвакуируют людей.
Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Скорая бригада и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей,
– написал Кличко.
Корреспондент 24 канала видит, что на место прибыло много машин скорой помощи. Также на месте работают спасатели и полиция.
Взрыв в Киеве, 26 июня / Фото 24 канал
На месте много спасателей / Фото 24 канал
Информации о пострадавших в результате удара по Киеву еще нет / Фото 24 канал
Заметим, что это уже второй обстрел Киева за последний месяц, предыдущий был 5 июня. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах. К счастью, обошлось без погибших. Одного человека доставили в больницу.
Взрывы раздавались и на Юге
Утром 26 июня почти во всех украинских областях объявили о воздушной тревоге. Об угрозе ракетного удара не объявили только на временно оккупированных территориях, в частности, на Херсонщине и в Крыму.
Вскоре после объявления воздушной тревоги около 6:20 в Шевченковском районе Киева прогремели взрывы. Впоследствии, около 6:50, звуки взрывов услышали и жители Николаева.
Предыдущие ракетные обстрелы
- Под утро 25 июня российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Украине, выпустив по регионам десятки ракет. Воздушные тревоги звучали несколько раз. Большинство из этих ракет были запущены из Беларуси с помощью тактической авиации.
- В то утро по поселку Десна в Черниговской области россияне пустили 20 ракет, а по Житомирщине – 25 ракет.
- Сообщалось также о взрывах на Львовщине, Киевщине, Харьковщине, а также в Николаеве. Ночью взрывы раздавались в Днепре и Запорожье.
К слову, 25 июня в Киеве произошел масштабный пожар. На улице Деснянской загорелось СТО и 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом. В результате возгорания на месте происшествия прогремели взрывы. К счастью, никто не пострадал. Тушение осложнялось тем, что рядом с СТО не было противопожарного водоснабжения. Спасатели были вынуждены организовать подвоз воды.
Огонь тушили около часа. К этому было привлечено 6 единиц пожарной техники и 25 работников ГСЧС. Причина возгорания еще устанавливается.
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