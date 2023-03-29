В Киеве из-за непогоды ввели аварийные отключения света: какие районы без электричества

В Киеве 29 марта срочно ввели аварийные отключения света. Это связано с ухудшением погодных условий.

Из-за непогоды проблемы со светом возникли в 8 районах столицы. Пока энергетики работают и делают все, чтобы вернуть электричество.

Важно Из-за непогоды есть значительные обесточивания уже в 12 областях Украины

Где в Киеве нет света

По состоянию на 11:00 29 марта аварийные отключения света действуют в:

Шевченковском

Соломенском,

Святошинском,

Голосеевском,

Печерском,

Подольском,

Дарницком,

Днепровском районах.

В ДТЭК отметили, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

Больше всего повреждений в Киево-Святошинском энергоузле.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. К работам в столице и Киевской области привлечены 108 бригад,

– отметили в КГВА.

Проблемы со светом в Киевской области

В ДТЭК также сообщили, что в Киевской области из-за ухудшения погодных условий произошли аварии на электросетях. Больше всего отключений – в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

Известно, что в настоящее время обесточено около 60 пострадавших от непогоды населенных пунктов. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света – более 30 тысяч клиентов.

Кстати, графики также были применены в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Украину накрыла непогода

В ночь на 28 марта Ужгород атаковала непогода. Шквальный ветер повалил очень много деревьев и повредил крыши.

Днем 28 марта во Львове и Киеве неожиданно выпал снег. 24 Канал показал невероятные кадры.

показал невероятные кадры. В Укргидрометцентре сообщалось, что 29 марта ночью и утром в Украине, кроме Востока, будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Укрэнерго сообщили, что в Украине есть значительные обесточивания потребителейиз-за ухудшения погодных условий – Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской.