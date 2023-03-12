В Киеве из-за прорыва трубы дорога превратилась в реку
В Днепровском районе столицы в результате прорыва трубы затопило улицу Фанерную. Из-за этого несколько автомобилей застряли в лужах, а движение транспорта было затруднено.
Об этом сообщили сегодня, 12 марта, очевидцы в социальных сетях. Они обнародовали соответствующие видео.
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"В Киеве затопило улицу Фанерную вдоль Харьковского шоссе. Водители застряли в лужах", – отмечали очевидцы.
В Киеве затопило улицу Фанерную / Фото из телеграмм-каналов
На видео можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия: несколько легковушек застряли в лужах, проезжая часть улицы превратилась в небольшую реку.
Дорога буквально превратилась в реку: видео
Отмечают, что движение по улице затруднено. Пока неизвестно, когда последствия прорыва будут ликвидированы.
Автомобили застряли в лужах: видео
Тем временем на Днепропетровщине спасатели и местные жители из двух льдин спасли 41 рыбалку. Они дрейфовали по Днепру в 150 метрах от берега.