Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменены маршруты общественного транспорта

В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня было перекрыто движение транспорта по улице Ивана Выговского возле метро "Святошин". Из-за этого несколько изменены маршруты общественного транспорта.

Метро работает в штатном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Смотрите также Комбинированная атака по Киеву 23 июня: есть значительные разрушения, погибли люди В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за ночного обстрела Из-за ночного вражеского обстрела движение по улице Ивана Выговского пока остановлено. Движение вблизи станции метрополитена "Святошин" перекрыто. Из-за этого частично откорректирован маршрут общественного транспорта. На улице Ивана Выговского транспорт курсирует: троллейбусы № 4, 5, 26, 35 – до площади Валерия Марченко;

автобус № 32: Литовский проспект – улица Билицкая;

автобус № 36ТР: улица Северная – проспект Европейского Союза – улица Чернобыльская до площади Валерия Марченко. Возле станции "Святошин": автобусы № 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";

автобусы № 90 в направлении площади Валерия Марченко следуют по маршруту № 23;

движение троллейбусов № 41 задерживается. Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем, один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.