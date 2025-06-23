Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменены маршруты общественного транспорта
- Маршруты общественного транспорта в Киеве изменены из-за перекрытия движения на улице Ивана Выговского после ночного обстрела.
- Киевский метрополитен работает в штатном режиме, но один выход со станции "Святошин" временно закрыт.
В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня было перекрыто движение транспорта по улице Ивана Выговского возле метро "Святошин". Из-за этого несколько изменены маршруты общественного транспорта.
Метро работает в штатном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за ночного обстрела
Из-за ночного вражеского обстрела движение по улице Ивана Выговского пока остановлено. Движение вблизи станции метрополитена "Святошин" перекрыто.
Из-за этого частично откорректирован маршрут общественного транспорта.
На улице Ивана Выговского транспорт курсирует:
- троллейбусы № 4, 5, 26, 35 – до площади Валерия Марченко;
- автобус № 32: Литовский проспект – улица Билицкая;
- автобус № 36ТР: улица Северная – проспект Европейского Союза – улица Чернобыльская до площади Валерия Марченко.
Возле станции "Святошин":
- автобусы № 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";
- автобусы № 90 в направлении площади Валерия Марченко следуют по маршруту № 23;
- движение троллейбусов № 41 задерживается.
Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем, один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.