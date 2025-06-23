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24 Канал Новости Украины Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменены маршруты общественного транспорта
23 июня, 07:27
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Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменены маршруты общественного транспорта

Сергей Попович
Основні тези
  • Маршруты общественного транспорта в Киеве изменены из-за перекрытия движения на улице Ивана Выговского после ночного обстрела.
  • Киевский метрополитен работает в штатном режиме, но один выход со станции "Святошин" временно закрыт.

В результате вражеской атаки в ночь на 23 июня было перекрыто движение транспорта по улице Ивана Выговского возле метро "Святошин". Из-за этого несколько изменены маршруты общественного транспорта.

Метро работает в штатном режиме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В Киеве изменили маршруты общественного транспорта из-за ночного обстрела

Из-за ночного вражеского обстрела движение по улице Ивана Выговского пока остановлено. Движение вблизи станции метрополитена "Святошин" перекрыто.

Из-за этого частично откорректирован маршрут общественного транспорта.

На улице Ивана Выговского транспорт курсирует:

  • троллейбусы № 4, 5, 26, 35 – до площади Валерия Марченко;
  • автобус № 32: Литовский проспект – улица Билицкая;
  • автобус № 36ТР: улица Северная – проспект Европейского Союза – улица Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Возле станции "Святошин":

  • автобусы № 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";
  • автобусы № 90 в направлении площади Валерия Марченко следуют по маршруту № 23;
  • движение троллейбусов № 41 задерживается.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем, один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.