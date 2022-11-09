В Киеве к графикам отключений света добавили почти 10 тысяч новых адресов

9 ноября 2022 , 14:57
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Источник:

ДТЭК Киевские электросети

Киевские электросети добавили адреса юридических лиц в графики отключений света. Теперь проследить, когда выключат электричество, смогут и владельцы бизнеса.

Ранее компания анонсировала стабилизационные отключения света потребителей в Киеве и области на 9 ноября. Согласно им, электричество будет выключаться по графику с 6 часов утра.

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График отключений смогут узнать и владельцы бизнеса

В график потенциальных отключений мы добавили почти 10 тысяч адресов юридических клиентов, которые находятся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений,
– сообщили в Киевских электросетях.

В компании заверили, что это позволит бизнесу запланировать работу и подготовиться к вероятному отключению света.

Также в энергетической компании обратились к людям с просьбой сообщить компании, если их адреса нет в графике .

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Автор: Діана Квасневська