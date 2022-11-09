В Киеве к графикам отключений света добавили почти 10 тысяч новых адресов

Киевские электросети добавили адреса юридических лиц в графики отключений света. Теперь проследить, когда выключат электричество, смогут и владельцы бизнеса.

Ранее компания анонсировала стабилизационные отключения света потребителей в Киеве и области на 9 ноября. Согласно им, электричество будет выключаться по графику с 6 часов утра.

Читайте также Отключение света в Украине: графики и перечень городов

График отключений смогут узнать и владельцы бизнеса

В график потенциальных отключений мы добавили почти 10 тысяч адресов юридических клиентов, которые находятся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений,

– сообщили в Киевских электросетях.

В компании заверили, что это позволит бизнесу запланировать работу и подготовиться к вероятному отключению света.

Также в энергетической компании обратились к людям с просьбой сообщить компании, если их адреса нет в графике .

Отключение света: чего ждать

9 ноября веерные отключения света будут в Киеве и более 10 областях Украины. В частности говорится о Киевщине, Черкасщине, Ивано-Франковщине, Львовщине, Запорожье, Хмельнитчине, Ровенщине, Закарпатье, Днепропетровщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

Отключения необходимы из-за того, что 40% энергетической инфраструктуры в Украине повредила Россия своими ударами с 10 октября.

8 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заверил, что для защиты энергетических объектов нужно наращивать силы ПВО, обеспечить защиту оборудования от обломков или взрывной волны, а также создать эффективную систему управления для ликвидации последствий обстрелов.

В этот же день директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что гражданам нужно подготовиться к плановым и аварийным отключениям света в течение всей зимы .

Жданов сказал, не останется ли Украина без света и тепла: видео