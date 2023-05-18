Будет ли пляжный сезон в Киеве: в КГГА озвучили решение

Лето 2023 киевляне снова проведут без открытых пляжей. Замглавы КГГА Петр Пантелеев подчеркнул, что столичная власть не планирует отменять запрет на посещение пляжей в городе.

Главной причиной этого стало отсутствие укрытий и хранилищ в зонах отдыха. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

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Киевляне в очередной раз проведут лето без пляжей

Пантелеев отметил, что киевлянам и гостям города следует воздержаться от посещения пляжей из-за постоянной ракетной опасности в столице. Кроме этого, он подчеркнул, что никаких защитных сооружений на пляжах города пока что нет.

Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях,

– заметил Пантелеев.

Он также напомнил, что из соображений безопасности в Киеве и области продолжает действовать запрет на посещение лесов. Там саперы осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

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В 2022 году в Киеве тоже не открывали пляжный сезон. Тогда причиной было, как наличие постоянных ракетных обстрелов Киева, так и разминирование акваторий города. Несмотря на это, жители столицы все равно ходили на пляже и купались в водоемах.