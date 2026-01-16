Киевляне публикуют кадры, как в домах массово прорывает трубы: что происходит

Из-за постоянных обстрелов энергосистемы ситуация с отоплением и светом в Киеве остается чрезвычайно сложной. Жители столицы жалуются, что в домах начало массово прорывать трубы.

Соответствующие кадры уже публикуют местные телеграмм-каналы, сообщает 24 Канал.

Какая сейчас ситуация с отоплением?

Киевляне жалуются, что из-за сильных морозов воду из систем не успели слить вовремя. Как следствие, в некоторых подъездах начались настоящие потопы.

По словам очевидцев, в некоторых квартирах на левом берегу столицы окна также почти полностью покрываются льдом.

Редакция 24 Канала пытается получить комментарий КГГА по ситуации с прорывом труб в столице.

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Канала объяснила, что восстановить отопление до конца зимы в домах, где порвало трубы, вполне реально.

По ее словам, перед повторным запуском системы обязательно надо провести осмотр, проверить техническое состояние всех труб. Если в доме было замерзание и прорывы, нужно проверить абсолютно все этажи и другие трубы.

Стоит отметить, если систему отопления запустят лишь частично – например, на одном участке или в одном подъезде, – то в других местах трубы могут быть уже повреждены морозом.

Что происходит в энергосистеме?