В Киеве меняют движение двух линий метро из-за проблем со светом
- В Киеве изменили движение метро на красной и зеленой линиях из-за проблем с электроснабжением 20 января.
- Красная линия курсирует между "Академгородком" и "Арсенальной", а на зеленой линии интервалы составляют до 10 минут между различными станциями.
В Киеве 20 января после российского обстрела сложилась сложная энергетическая ситуация. Вследствие проблем с электроснабжением столичное метро будет курсировать с изменениями.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Как курсирует метро в Киеве во время атаки?
Как сообщили в КГГА, в столице 20 января несколько изменено движение поездов метро. Причиной стали проблемы с электроснабжением после российского обстрела.
- Красная линия
На красной линии движение будет осуществляться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Его интервал будет составлять 4,5 – 5 минут.
Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги для перевозки пассажиров между левым и правым берегом будут курсировать два поезда на участке "Левобережная" - "Арсенальная". Ориентировочный интервал – 20 – 25 минут.
В то же время поезда будут проезжать без остановок станции "Гидропарк" и "Днепр".
- Зеленая линия
На зеленой линии во время тревоги поезда будут ездить между станциями "Сырец" и "Выдубичи" с интервалом в 7 минут. Кроме того, между станциями метрополитена "Осокорки" и "Красный хутор" – с интервалом в 10 минут.
- Синяя линия
Движение на синей линии метро остается без изменений.
Какие последствия атаки на Украину?
С вечера 19 января Россия запустила по Украине ударные БпЛА. Также с утра на следующий день в воздушном пространстве зафиксировали еще и крылатые ракеты. Накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне подготовили массированный удар в ближайшие дни.
Взрывы ночью во время атаки дронов слышали в Днепре и Запорожье.
Также ряд взрывов произошел в Киеве. Известно о по меньшей мере одного пострадавшего. В столице фиксировали перебои со светом.