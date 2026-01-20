В Киеве меняют движение двух линий метро из-за проблем со светом

В Киеве 20 января после российского обстрела сложилась сложная энергетическая ситуация. Вследствие проблем с электроснабжением столичное метро будет курсировать с изменениями.

Об этом информирует 24 Канал

Как курсирует метро в Киеве во время атаки?

Как сообщили в КГГА, в столице 20 января несколько изменено движение поездов метро. Причиной стали проблемы с электроснабжением после российского обстрела.

Красная линия

На красной линии движение будет осуществляться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Его интервал будет составлять 4,5 – 5 минут.

Отмечается, что после отбоя воздушной тревоги для перевозки пассажиров между левым и правым берегом будут курсировать два поезда на участке "Левобережная" - "Арсенальная". Ориентировочный интервал – 20 – 25 минут.

В то же время поезда будут проезжать без остановок станции "Гидропарк" и "Днепр".

Зеленая линия

На зеленой линии во время тревоги поезда будут ездить между станциями "Сырец" и "Выдубичи" с интервалом в 7 минут. Кроме того, между станциями метрополитена "Осокорки" и "Красный хутор" – с интервалом в 10 минут.

Синяя линия

Движение на синей линии метро остается без изменений.

Какие последствия атаки на Украину?