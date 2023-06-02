В Киеве могли разворовать деньги, выделенные на ремонт укрытий: идет расследование

После трагедии у укрытия в Киеве расследуют хищение бюджетных денег, которые выделили на ремонт хранилищ. Более того, обнаружили, что многие из них находятся в аварийном состоянии.

В КГГА отметили, что в 2022-2023 годах из бюджета города выделили 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий.

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Следствие собрало доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров. Таким образом, деньги во время реконструкции укрытий чиновники могли "присвоить" себе.

Завышали стоимость на миллион

Правоохранители осмотрели одно укрытие в Святошинском районе. Там были обнаружены факты невыполнения работ в полном объеме или неудовлетворительное их выполнение. Более того, использовали некачественные легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы. Их стоимость завышали более чем на 1 миллион гривен.

По состоянию на 19.00 осмотрели 15 объектов. Также по фактам хищения бюджетных денег при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам.

Укрытие в Киеве / Фото прокуратуры

Хранилища в неудовлетворительном состоянии

Прокуратура установила, что многие хранилища в разных районах Киева не могут полноценно выполнять свои функции. Сооружения вообще находятся в аварийном состоянии.

Поэтому прокуроры подали в суды 28 исков, чтобы обязать владельцев привести хранилища в порядок. Уже исправили состояние 5 укрытий.



Укрытие в неудовлетворительном состоянии / Фото прокуратуры

Трагедия у укрытия в Киеве: что известно