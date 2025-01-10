Подрезали машины, разбрасывали доллары: в Киеве молодежь перекрывала движение и слушала русскую музыку
В столице произошел очередной скандал. Компания молодых людей на большой скорости ездила по Киеву, разбрасывала деньги и слушала российских исполнителей.
В Киеве молодые люди перекрывали движение на улицах и слушали русскую музыку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Что известно о ситуации
В сети распространили видео, как представители "золотой молодежи" в центре Киева перекрывали движение, чтобы покурить. Кроме этого, они подрезали машины, разбрасывали доллары и слушали русскую музыку. Не остановило их даже то, что они проезжали мимо мемориала погибшим воинам.
В Киеве молодые люди перекрыли движение: смотрите видео
Кроме этого, молодые люди заявляли, что все проблемы решат "подарки" от их родителей. В сеть также выложи видео, где они превышают скорость и создают опасные ситуации на дороге.
Молодые люди подрезали другие машины: смотрите видео
Что сказали в полиции
Полиция Киева оперативно отреагировала на такое поведение. Там сообщили, что устанавливают лиц, которые, вероятно, перекрывали движение в центре столицы.
По состоянию на сейчас полицейские выясняют, когда произошло событие и всех ее участников с целью привлечения к ответственности.