В центре Киева прохожие помогли задержать незнакомца. Он пытался ограбить 12-летнюю девочку, в рюкзаке которой лежали собранные средства для ВСУ.

Пытался отобрать деньги, которые дети собрали на ВСУ

Дети играли на музыкальных инструментах на Крещатике, собирая пожертвования на нужды украинских военных. Маленьких волонтеров заметил мужчина, который затем проследил за ними и намеревался ограбить, сообщает полиция Киева.

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Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а после решил проследить за ними,

– рассказал исполняющий обязанности главы Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

По его словам, подойдя к 12-летней девочке, нападающий пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны средства. К счастью, это заметили прохожие и быстро остановили злоумышленника и передали правоохранителям, которых к тому моменту уже успели вызвать.

После вызова на место происшествия прибыли экипажи полицейских, патрулирующих центральную часть города Киева и участковые офицеры полиции.



В Киеве мужчина пытался отобрать деньги, которые дети-музыканты собрали на ВСУ / Фото Нацполиция

По данному факту следователи возбудили уголовное производство и сообщили задержанному о подозрении. Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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