"Герой парковки": в Киеве мужчина припарковал "Мерседес" на местах для людей с инвалидностью

В Киеве мужчина нарушил правила дорожного движения. Он неправильно припарковал свой автомобиль.

В столице мужчина припарковал свой "Мерседес" на местах для людей с инвалидностью. Он занял сразу два таких места.

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Очередной "герой парковки"

Владелец авто припарковался у одного из торговых центров. Он не имел права оставлять там свое транспортное средство.

Подобная остановка является грубым нарушением ПДД.

В Житомирской области возникла ссора из-за места парковки