В Киеве мужчина поджег 12 авто военных: его поймали "на горячем"

В столице правоохранители задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных. Он производил зажигательное устройство и подкладывал к нужной машине.

В Киеве мужчины задержали за поджог 12 автомобилей военнослужащих. О подозрении в преступлении нарушителю уже сообщили.

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Мужчину поймали "на горячем"

Полицейские разоблачили злоумышленниками "на горячем" во время закладки зажигательного устройства в дежурный военный автомобиль.

Устройства злоумышленник изготовлял сам. Они срабатывали по определенному времени. Свои действия задержанный аргументировал отрицательным отношением к военным. Сейчас идет проверка его причастности к другим преступлениям.

Более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, десятки человек отрабатывались оперативно, проанализированы сотни гигабайт видео,

– сообщили в Нацполиции.

Там также отметили, что поиски злоумышленника осложнялись тем, что он совершал поджог в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов города.

Из-за того, что все пострадавшие были военными, к расследованию присоединились сотрудники СБУ. Они провели контрразведывательные мероприятия.

Суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Учащаются случаи плохого отношения к военным