В Киеве мужчина ночью взорвал гранату: повреждены 11 автомобилей

В столице задержали нарушителя, который в ночь на 29 июня взорвал гранату в одном из жилых кварталов Деснянского района. Взрывом повреждены 11 автомобилей.

Взрыв произошел в результате подрыва ручной гранаты. Правоохранители установили личность, причастную к совершению этого уголовного преступления.

Смотрите также Могла повредить могилы "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: задержанную поместили в психбольницу

Мужчину задержали

Взорвал гранату местный житель, 1973 года рождения. Полицейские при силовой поддержке спецназа "Корд" задержали его по месту жительства.

Во время обыска квартиры силовики изъяли 5 гранат и около 40 патронов различного калибра.



Задержание проводили спецназовцы "Корд" / Фото Нацполиции



В квартире злоумышленника обнаружили оружие / Фото Нацполиции

Как расследуют инцидент и что грозит злоумышленнику

По данному факту открыто уголовное производство, начатое по части 4 статьи 296 – хулиганство, совершенное с применением оружия. Правоохранители сообщили, что сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.



В результате подрыва гранаты повреждено более 10 авто / Фото Нацполиции



Мужчине грозит заключение / Фото Нацполиции

Согласно санкции статьи, за совершение такого уголовного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет.