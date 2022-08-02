На мосту Патона в Киеве образовался "водопад"

В Киеве на мосту Патона образовался "водопад". Там повредилась теплосеть, откуда струей начала литься вода.

Видео "фонтана" опубликовали в местном телеграм-канале. Впоследствии КГГА объяснила, что провод прорвало во время гидравлических работ. Случилось это 1 августа.

Обратите внимание Ненастье с грозами и градом: прогноз погоды на 2 августа.

Повредилась теплосеть и образовался "фонтан"

В 16.45 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала место утечки. В настоящее время идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы,

– говорится в сообщении.

Теплосеть повредилась во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5. Этот магистральный трубопровод обеспечивает теплом Русановку и Березняки.

В КГГА отмечают, что гидравлические испытания теплосетей обязательны. Это ведь условие для подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Тепловые сети испытывают на гидравлическую прочность и плотность, чтобы своевременно обнаружить "слабые" места трубопроводов и снизить уровень аварийности во время отопительного периода.

"Фонтан" на мосту Патона: смотрите видео

Наземный транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги

Во время воздушной тревоги общественный транспорт в Киеве будет останавливать движение. Водители будут парковаться в безопасном месте и в соответствии с правилами дорожного движения.

После остановки движения пассажиры должны покинуть транспорт и найти ближайшее укрытие. Об этом сообщили в КГГА 1 августа.

Обратите внимание – Владимир Зеленский обратился к украинцам 1 августа: видео