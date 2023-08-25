Огромный столб дыма и эвакуация людей: в Киеве на Печерске возник масштабный пожар
Источник:Виталий Кличко
В Киеве после обеда 25 августа возник большой пожар в жилом доме в Печерском районе. Из-за масштабного пожара спасателям пришлось эвакуировать людей.
Около 14:50 в сети появились фото и видео пожара в Киеве, который был виден из разных уголков города. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел в Печерском районе.
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Площадь пожара составила 1000 "квадратов"
По информации Кличко, возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Огонь распространился на крышу строения на общей площади 1000 "квадратов".
Мэр Киева заявил об эвакуации жителей дома, где произошел пожар.
Пожар в Киеве: смотрите видео
В ГСЧС рассказали, что в 14:15 получили сообщение о пожаре по адресу: ул. Екатерины Билокур, 8, возникшей в одной из квартир на последнем этаже трехэтажного жилого дома, с распространением на крышу.
Спасатели эвакуировали 6 человек. По состоянию на 15:25 на месте продолжали работать спасатели, ликвидация пожара продолжалась.
В 16:02 Виталий Кличко сообщил, что пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе. Одной пострадавшей 21-летней девушке медики оказали помощь на месте.
В ГСЧС уточнили, что в 15:37 возгорание локализовано и в 15:55 – ликвидировано. На месте происшествия работало 68 спасателей и 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Пожар в Печерском районе / Фото ГСЧС
Ранее в Киеве был большой пожар на Оболони
- 5 августа спасатели ликвидировали пожар в Оболонском районе. Пожар произошел на ул. Бережанской, 9.
- На место вызова были направлены спасатели 25 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что пожар возник в одноэтажном складском здании. В 15:37 пожар на площади 100 "квадратов" был ликвидирован.
- Добавим, что 21 июля в Киеве вспыхнул пожар в магазине. Пожар площадью 120 квадратных метров произошел в двухэтажном здании. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал.