В Киеве нашли 5 жертву после атаки дронов-камикадзе

Россия утром 17 октября ударила по Киеву иранскими дронами-камикадзе, в результате чего погибли мирные жители. Мэр столицы Виталий Кличко сообщает, что на месте разрушенного дома спасатели обнаружили еще одно тело.

Оккупанты нанесли удары иранскими дронами по Шевченковскому району столицы. Виталий Кличко ранее отмечал, что погибли 4 человека, однако уже 18 октября стало известно, что их количество возросло до 5 человек.

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Тело удалось достать из-под завалов

Еще вечером 17 октября власти столицы сообщали о том, что спасатели обнаружили 4 погибших человека. Среди них была 59-летняя женщина, мужчина и молодая пара. Мэр города прокомментировал обнаружение еще одной мертвой.

Из-под завалов дома в центре столицы, в который вчера утром попал российский дрон-камикадзе, извлекли тело еще одной погибшей жительницы – пожилой женщины. Это уже пятая жертва варварской атаки россии на столицу,

– написал Кличко.

Также он подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах дома продолжаются. Спасатели работают с другими службами, разбирают обломки здания и вывозят мусор.

Что известно об атаке на Киев

О "прилете" в столицу стало известно около 7 утра. Через некоторое время Кличко сообщил, что захватчики атаковали Шевченковский район дронами-камикадзе иранского производства.

В общей сложности россияне запустили 28 беспилотников, однако системам противовоздушной обороны удалось большинство из них сбить. Как сообщает Кличко, зафиксировано всего 5 попаданий по городу.

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Позже стало известно, что оккупанты запускали дроны на Киев из Беларуси. Об этом сказали в Министерстве внутренних дел Украины.

Президент Владимир Зеленский сразу после атаки опубликовал видео, на котором видна работа спасателей. Он констатировал, что врагу нас не сломить.

Также мэр столицы Витай Кличко назвал атаку на Киев проявлением геноцида. Он отметил, что врагу нужна территория Украины, однако безлюдная.

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