В столице произошел инцидент с участием 16-летнего подростка. Он избил старшего парня и едва не убил девушку.

В Киеве несовершеннолетний с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

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Сначала он избил парня

Сначала 16-летний избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка – ударил ее ножом в живот. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители выяснили, что к компании молодых людей начал приставать неизвестный парень, который находился неподалеку с друзьями.

18-летнюю пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. ее состояние удалось стабилизировать, она находится под наблюдением врачей. Личность нападавшего удалось установить. Им оказался 16-летний студент столичного колледжа.

По результатам обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он был на момент совершения преступления, ножи, кастет и другие вещественные доказательства.

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