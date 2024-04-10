В Киеве несовершеннолетний с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил
Источник:Полиция Киева
В столице произошел инцидент с участием 16-летнего подростка. Он избил старшего парня и едва не убил девушку.
В Киеве несовершеннолетний с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
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Сначала он избил парня
Сначала 16-летний избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка – ударил ее ножом в живот. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители выяснили, что к компании молодых людей начал приставать неизвестный парень, который находился неподалеку с друзьями.
18-летнюю пострадавшую в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. ее состояние удалось стабилизировать, она находится под наблюдением врачей. Личность нападавшего удалось установить. Им оказался 16-летний студент столичного колледжа.
По результатам обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он был на момент совершения преступления, ножи, кастет и другие вещественные доказательства.
В Киеве произошел смертельный инцидент между охранником и его начальником
- В Киеве произошел трагический инцидент между охранником и его начальником. Так, злоумышленник убил своего руководителя из-за замечания.
- По данным правоохранителей, мужчина нанес смертельное ранение начальнику с помощью ножа. Сам злоумышленник во время убийства находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Полицейские выяснили, что потерпевший работал начальником смены по охране местного объекта. В тот день он зашел в общежитие и сделал замечание подчиненному, который употреблял спиртные напитки.