В Киеве открылась уличная выставка "Коммунизм=Рашизм": фоторепортаж 24 канала с места происшествия

В Киеве 16 июня была открыта уличная фотодокументальная выставка "Коммунизм=Рашизм". Ее обустроили на Михайловской площади.

Выставка состоит из историй украинцев и времен сталинских репрессий. Ведь сейчас российские власти делают то же, что раньше делали советские, пишет 24 канал.

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Миллионы украинцев пережили репрессии во времена СССР, а теперь их правнуки также страдают от российской армии. Время прошло, а российские методы не изменились.



В Киеве открыли выставку о преступлениях российских властей / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Киевляне пришли посмотреть на уличную выставку / Фото Валентины Полищук для 24 канала



На выставке собрали истории украинцев / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Позади стендов стоит разбитая российская техника, которую кафиры оставили, когда бежали от Вооруженных Сил Украины из Киевской области. Она еще раз подтверждает то, что все российские режимы отрицали существование украинской истории, народа и языка. По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко , это ничем не отличается от нацистского отрицания существования еврейского народа.



Разбита российская техника и Михайловской площади / Фото Валентины Полищук для 24 канала



История семьи Федора Степаненко / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Истории украинцев рассказали на стендах / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Основная цель экспозиции — показать то, что кровавые методы России с годами не изменяются, россияне продолжают совершать геноцид в отношении украинцев еще со времен СССР.

– подчеркнул Ткаченко.

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Доказательства преступлений российских властей / Фото Валентины Полищук для 24 канала



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Эти истории должен услышать каждый / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Рассказ сестры проводника ОУН (м) Наталии Дмитрах / Фото Валентины Полищук для 24 канала

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Выставку открыло Министерство культуры и информационной политики совместно с Украинским институтом национальной памяти и Архивом национальной памяти.