Сильнее Крымского: в Киеве после ремонта открыли "мост Кличко"

В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост после ремонтно-восстановительных работ в результате ракетной атаки 10 октября. Теперь им снова можно смело прогуливаться.

Об этом официально сообщил глава столицы Виталий Кличко. Киевский мост оказался значительно крепче крымского.

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Друзья! Отныне можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления,

– сообщил Кличко.



"Мост Кличко" восстановили после попадания российской ракеты / Фото Виталий Кличко



Мост нуждался в ремонтных работах, пока все повреждения устранены / Фото Виталий Кличко

Восстановление моста требовало времени

По словам Кличко, коммунальщики заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов, а также 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 – повреждены в результате ракетной атаки.

Были восстановлены и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения.

Они убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста.

"Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы", - добавил мэр.



Коммунальщики уже даже убрали мост от снега / Фото Виталий Кличко

Кратко о попадании ракеты по "мосту Кличко"