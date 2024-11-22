В Киеве создали штаб ПВО, – СМИ

Источники Суспильного в Генштабе сообщили, что в столице создан штаб ПВО. Это произошло несколько дней назад.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. К слову, именно об усилении ПВО будут говорить на экстренном заседании Украины – НАТО, которое соберется 26 ноября из-за российского удара по Днепру.

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Штаб ПВО появился в Киеве

В Киеве 19 ноября создали Штаб противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Также планируется создание подобных ведомств еще в двух областях. Об этом Суспильному сообщили источники в Генштабе ВСУ,

– говорится в заметке.

Собеседник ведомства заявил, что подобные штабы также создадут в Сумской и Харьковской областях. Однако не привел деталей.

Из других новаций: до конца ноября в ВСУ представят концепцию реформирования, согласно которой украинская армия перейдет на систему "корпус – бригада". Это также рассказали журналистам в Генштабе.

Важно! В трех районах Киева временно не работает сирена воздушной тревоги. Причина – авария на оборудовании. Ее обещают устранить до вечера 25 ноября, а до тех пор ГСЧС и полиция будут ездить с громкоговорителями. Киевляне, снимите свои "тревожные" приложения с беззвучного режима на ночь и предупредите родных!