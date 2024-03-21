В Киеве попрощались с павшим боевым медиком Анастасией Марьянчук "Троя"

В Киеве провели в последний путь павшую Анастасию Марьянчук с позывным "Троя". Много людей пришли попрощаться с боевым медиком.

Во вторник, 19 марта, погибла боевой медик Анастасия Марьянчук "Троя". Ее потеря стала большим ударом для военного сообщества.

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Провели в последний путь

С начала полномасштабного вторжения Анастасия Марьянчук "Троя" пошла воевать за Украину в ДУК ПС. Впоследствии она стала медиком 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК. Погибла боевой медик 19 марта во время эвакуации раненых. Ей было всего 22 года.

Сегодня, 21 марта, в Киеве провели в последний путь павших защитников Украины Анастасию Марьянчук с позывным Троя. Также сегодня попрощались с Денисом Дайнеко с позывным Борзий.

Известно, что в ряды защитников Украины Денис Дайнеко присоединился в апреле 2022 года. Давал отпор захватчику в составе пулеметного взвода роты огневой поддержки. И, к сожалению, 16 марта 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Ивановское Бахмутского района Донецкой области Защитник погиб.

Прощание с бойцами 67 ОМБр состоялось в Михайловском соборе в столице Украины. Отдать последний долг Героям пришли родные, друзья, боевые побратимы и все неравнодушные.

В Киеве попрощались с павшими воинами Анастасией "Троей" Марьянчук и Денисом "Борзым" Дайнеком / Фото Валентина Полищук, 24 Канал

На войне погиб украинский журналист и военный Петр Цурукин

Трагическое известие о гибели военного и журналиста Петра Цурукина принес Трускавецкий городской совет.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова отмечает, что официальной датой гибели журналиста считают 4 июня 2023 года. Самого Петра Цурукина в течение более полугода считали пропавшим без вести.

Известно, что Петр Цурукин работал на телеканале "СТБ". Он был главным редактором проекта "Один за всех". Кроме того, он был ведущим телеканала KYIV LIVE.