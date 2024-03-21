У вівторок, 19 березня, загинула бойова медикиня Анастасія Мар'янчук "Троя". Її втрата стала великим ударом для військової спільноти.

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Провели в останню путь

З початку повномасштабного вторгнення Анастасія Мар'янчук "Троя" пішла воювати за Україну в ДУК ПС. Згодом вона стала медиком 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК. Загинула бойова медикиня 19 березня під час евакуації поранених. Їй було всього 22 роки.

Сьогодні, 21 березня, у Києві провели в останню путь полеглих захисників України Анастасію Мар'янчук з позивним Троя. Також сьогодні попрощалися з Денисом Дайнеко з позивним Борзий.

Відомо, що до лав захисників України Денис Дайнеко долучився в квітні 2022 року. Давав відсіч загарбнику у складі кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Та, на жаль, 16 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області Захисник загинув.

Прощання із бійцями 67 ОМБр відбулося у Михайлівському соборі у столиці України. Віддати останню шану Героям прийшли рідні, друзі, бойові побратими і усі небайдужі.

У Києві попрощалися із полеглими воїнами Анастасією "Троєю" Мар'янчук і Денисом "Борзим" Дайнеком / Фото Валентина Поліщук, 24 Канал

На війні загинув український журналіст і військовий Петро Цурукін

Трагічну звістку про загибель військового та журналіста Петра Цурукіна принесла Трускавецька міська рада.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова зазначає, що офіційною датою загибелі журналіста вважають 4 червня 2023 року. Самого Петра Цурукіна впродовж понад пів року вважали зниклим безвісти.

Відомо, що Петро Цурукін працював на телеканалі "СТБ". Він був головним редактором проєкту "Один за всіх". Крім того, він був ведучим телеканалу KYIV LIVE.