Есть угроза обвала балкона, известно о пострадавших: Кличко рассказал о последствиях атаки в Киеве

Под вечер российские военные атаковали ракетами Киевскую область. В результате падения обломков повреждена многоэтажка в Оболонском районе – есть угроза обвала балкона.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также добавил, что есть пострадавшие в результате атаки.

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В доме в Оболонском районе есть угроза обвала балконов

В результате падения обломков сбитой ракеты в Оболонском районе повреждена многоэтажка. Сначала Кличко сообщил, что на балконах на 8 и 9 этажах вспыхнул пожар, однако по уточненной информации возгорание произошло на 7 и 8 этажах.

Известно, что пожар в 14-этажном доме локализован, однако существует угроза обвала балконов.

В 14-этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей,

– сообщил Кличко.

В МВД Украины добавили, что частичное разрушение балконов зафиксировали на 6 и 7 этажах 14-этажного дома. Угроза разрушения балкона существует на 8 этаже.

Спасатели ликвидируют последствия падения обломков в Киеве / Фото ГСЧС Киевской области

Сейчас из дома уже эвакуировали 10 жителей. За помощью к медикам обратилось 5 женщин. У них диагностировали острую реакцию на стресс. Одну пострадавшую женщину госпитализировали. Спасатели продолжают обследовать квартиры.

У КГВА добавили, что эта ракетная атака отличается от последних тем, что враг ударил не в темное время суток. Сергей Попко предположил, что российские военные испытывают новую тактику и ищет время, методы и средства, чтобы поразить Киев.

Начальник КМВА добавил, что Киев всегда будет для врага приоритетной целью, поэтому оккупанты и ищут способы нанести разрушения.

Конечно, на каждое действие врага у Вооруженных Сил Украины найдется свое эффективное противодействие. Но такие атаки оккупантов должны быть напоминанием для жителей столицы – ни одну воздушную тревогу игнорировать нельзя! Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются и обломки несут угрозу для жизни людей,

– отметили в КГВА.

Поэтому киевлян призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а сразу спускаться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.