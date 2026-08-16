24 Канал собрал все, что известно о мирном протесте.

Что известно о протесте в Киеве?

На протест собрались тысячи людей, и их число постепенно растет.

Шествие за возвращение Федорова в Минобороны: смотрите видео

Протестующие скандируют: "Федоров!", "Умеров – ч*рт!", "Ветерана, а не Кима!", "Говорите!", "В Европу, прочь от совка!", "Не мешайте Мише в военной нише".

В Киеве проходит шествие за возвращение Федорова в Минобороны / Фото 24 Канал, "Украинская Правда"

Шествие стартовало у Арки свободы украинского народа. Его конечной точкой должна стать площадь Ивана Франко.

Люди требуют вернуть Федорова: смотрите видео

Инициатор шествия, ветеран Козятнинский, передал представителю Офиса Президента распечатанную петицию с призывом вернуть Федорова на пост министра обороны. По его словам, электронную петицию не удалось зарегистрировать на соответствующем сайте.

В Киеве снова протестуют: смотрите видео

16 августа – 32-й день ежедневных протестов, связанных с отставкой Федорова.

32-й день протестов: смотрите видео

Протестные акции проходят не только в Киеве. В Одессе в центре города также собрались люди, которые отправились в протестное шествие с призывом вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

Одесситы вышли на марш в поддержку Федорова: смотрите видео

В Николаеве участники собрались у стелы "Я люблю Николаев" и двинулись по улице Соборной к зданию городского совета. Люди присоединились к акции "Верните Федорова", скандировали лозунги и пели песню Сергея Жадана "Автозак". По данным полиции диалога, в шествии приняли участие более 50 человек.

Протест в поддержку Федорова в Николаеве / Фото "Суспильне"

Напомним, экс-министр обороны Михаил Федоров прокомментировал протесты, которые продолжаются в разных городах Украины после его отставки. По его словам, причина акций заключается не только в кадровом решении, но и в том, что люди почувствовали утрату надежды, а это "худшее, что можно сделать по отношению к своему народу".

Он отметил, что украинцы хотят понимать, как принимаются государственные решения и почему появляющаяся надежда может так быстро исчезнуть.

В то же время Федоров считает протесты свидетельством того, что в Украине продолжают действовать гражданское общество и демократические принципы. Экс-министр подчеркнул, что во время полномасштабной войны стране важно не утратить свободу и другие ценности, за которые борются украинцы.