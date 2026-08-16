24 Канал зібрав все, що відомо про мирний протест.

Що відомо про протест у Києві?

На протест зібралися тисячі людей і їх кількість поступово збільшується.

Хода за повернення Федорова в Міноборони: дивіться відео

Протестувальники скандують: "Федоров!", "Умєров – ч*рт!", "Ветерана, а не Кіма!", "Говоріть!", "До Європи від совка!", "Не мішайте Міші у військовій ніші".

У Києві проходить хода за повернення Федорова в Міноборони / Фото 24 Канал, "Українська Правда"

Хода стартувала біля Арки свободи українського народу. Її кінцевою точкою має стати площа Івана Франка.

Люди вимагають повернути Федорова: дивіться відео

Ініціатор ходи, ветеран Козятнинський, передав представнику Офісу Президента роздруковану петицію із закликом повернути Федорова на посаду міністра оборони. За його словами, електронну петицію не вдалося зареєструвати на відповідному сайті.

У Києві знову протестують: дивіться відео

16 серпня є 32-м днем щоденних протестів, пов'язаних із відставкою Федорова.

32-й день протестів: дивіться відео

Протестні акції відбуваються не лише у Києві. В Одесі в центрі міста також зібралися люди, які вирушили протестною ходою із закликом повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Одесити вийшли на ходу за Федорова: дивіться відео

У Миколаєві учасники зібралися біля стели "Я люблю Миколаїв" та рушили вздовж вулиці Соборної до будівлі міської ради. Люди долучилися до акції "Поверніть Федорова", вигукували гасла та співали пісню Сергія Жадана "Автозак". За даними поліції діалогу, участь у ході взяли понад 50 людей.

Протест за Федорова у Миколаєві / Фото Суспільне

Нагадаємо, ексміністр оборони Михайло Федоров прокоментував протести, які тривають у різних містах України після його відставки. За його словами, причина акцій полягає не лише у кадровому рішенні, а й у тому, що люди відчули втрату надії, а це "найгірше, що можна зробити відносно свого народу".

Він зазначив, що українці хочуть розуміти, як ухвалюються державні рішення та чому надія, яка з'являється, може так швидко зникнути.

Водночас Федоров вважає протести свідченням того, що в Україні продовжують діяти громадянське суспільство та демократичні принципи. Ексміністр наголосив, що під час повномасштабної війни країні важливо не втратити свободу та інші цінності, за які борються українці.