В Киеве и области раздались взрывы
Россия снова атакует Украину "Шахедами". В Киеве вечером 17 февраля раздался взрыв.
В городе работала противовоздушная оборона по российским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.
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Что известно о взрывах в Киеве и области
В 21:45 Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп БпЛА на северо-западе Черниговщины курсом на Киевщину.
Тревогу в столице объявили уже вскоре – в 22:09.
"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов", – сообщали в Киевской МВА.
Впоследствии в столице прогремели взрывы. Сообщалось о работе ПВО.
Внимание! В столице продолжается работа сил ПВО. Просим жителей и гостей города оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги,
– призвала местная власть в 22:21.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО работают на севере столицы.
Важно! Оперативно о тревогах, угрозы ударных БпЛА для областей, взрывы и последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
ПВО также работала в пределах области.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – с традиционным сообщением обратились к жителям области в ОВА о 22:25.
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Россия атаковала Киевскую область ночью 17 февраля
Напомним, что в ночь на понедельник, 17 февраля, российская армия также атаковала столичный регион. Из-за этого травму руки получил житель области 2003 года рождения.
По сообщению местных властей, попаданий в объекты критической инфраструктуры не было, но, к сожалению, зафиксирован ряд разрушений в четырех районах области.
Так, на Обуховщине были повреждены три частных дома и два автомобиля, на Вышгородщине произошло возгорание помещения производственного цеха, на Фастовщине – возгорание складского помещения, а на Бориспольщине был поврежден частный дом.