В Киеве третий раз прогремели взрывы

Вражеские войска продолжают терроризировать Киев ударными дронами. Вечером 9 сентября в столице прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Киеве?

Заметим, что для города в 19.04 объявили воздушную тревогу. Россияне запустили дроны, о чем свидетельствовал желтый уровень опасности.

"Реактивный БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!", – писали в воздушных силах. Взрыв киевляне услышали около 19.16.

Сообщения о новых взрывах поступило уже около 20:07. Третий раз за вечер взрывы раздавались в 20:13.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что в результате падения БПЛА на открытой территории возле 16-этажного жилого дома, в Деснянском районе, возникло возгорание автомобилей.

Позже он уточнил, что эта информация, к счастью, не подтвердилась. Обошлось без пострадавших.

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Стоит отметить, что это не первая атака на украинскую столицу в течение суток. Несколькими часами ранее дрон попал в девятиэтажку в Днепровском районе Киева. Там, к сожалению, погибла 70-летняя женщина. Еще 4 человека получили ранения.

Утром на другой локации тоже произошло попадание российского БПЛА по многоэтажке. Не давали покоя оккупанты киевлянам и в течение ночи – в нескольких районах фиксировали последствия обстрелов.