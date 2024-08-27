В Киеве прогремели мощные взрывы

Около пяти утра 27 августа в Киеве произошли мощные взрывы. Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе ракетного удара.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что говорится именно об ударе крылатыми ракетами.

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Вектор движения ракет – Киев и Умань

Мониторинговые каналы предполагают, что над столицей могла отработать ПВО. Информации от властей пока нет. В Воздушных силах отметили, что сейчас есть угроза для таких направлений:

Киев;

Умань;

Винницкая область – курс на Запад;

Николаевская область.

Отметим, что около четырех утра в ВСУ сообщили о взлете нескольких из Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2". На пусковых рубежах они могли оказаться уже через полчаса – в 4:30.



С вечера враг атакует Украину сразу несколькими группами "Шахедов", взрывы раздавались в Сумах и Киевской области. Также враг поднимал в воздух самолеты МиГ-31К, которые выпустили "Кинжалы". По информации Львовской ОВА, аэробаллистические ракеты целились по западным областям.