По всій території України було оголошено повітряну тривогу. Голова Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що мовиться саме про удар крилатими ракетами.

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Вектор руху ракет – Київ та Умань

Моніторингові канали припускають, що над столицею могла відпрацювати ППО. Інформації від влади поки що немає. У Повітряних силах наголосили, що наразі є загроза для таких напрямків:

Київ;

Умань;

Вінниччина – курс на Захід;

Миколаївщина.

Зазначимо, що близько четвертої ранку у ЗСУ повідомили про зліт кількох з Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2". На пускових рубежах вони могли опинитись вже через пів години – о 4:30.



Звечора ворог атакує Україну одразу кількома групами "Шахедів", вибухи лунали у Сумах та на Київщині. Також ворог піднімав у повітря літаки МіГ-31К, які випустили "Кинджали". За інформацією Львівської ОВА, аеробалістичні ракети цілили по західних областях.