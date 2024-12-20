В Киеве прогремели мощные взрывы: столица под атакой баллистики

Российские войска продолжают атаковать мирные города Украины. Утром 20 декабря Киев оказался под атакой баллистики.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Пуски баллистики на Киев происходили из Брянской области.

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Россияне могли атаковать Киев "Кинжалами"

В 7:02 в КГВА сообщили, что в столице работает ПВО.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 6:59 в Воздушных силах сообщали о движении скоростной цели в направлении Киева. Такие же сообщения появлялись в 7:03, 7:07, 7:09, 7:19.

Добавим, что во время атаки в Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, который является носителем "Кинжала". Впоследствии председатель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что также столицу атакуют баллистикой из российской Брянской области.

Мониторы предполагают, что столицу могли атаковать корейскими баллистическими ракетами KN-23.

Обратите внимание! О том, каким вооружением атаковали Киев, станет известно после отчета Воздушных сил.

Также ПВО работало в Киевской области. Об этом сообщили в ОВА в 7:10.