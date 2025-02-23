В Киеве прогремели взрывы: по "Шахедам" работает ПВО

В Киеве поздно вечером 23 февраля слышали взрывы. Позже стало известно, что работает ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

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Что известно о взрывах в Киеве

Тревогу в Киеве объявили в 23 февраля 22:33. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении столицы.

Вражеские БПЛА движутся в направлении города Киев с северо-востока,

– написали военные.

Позже Воздушные силы написали, что БПЛА на Киев движутся с юга и северо-востока. Далее в столице слышали взрывы.

Около 22:45 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе противовоздушной обороны в столице.

"Работает ПВО! Подальше от окон!" – написал чиновник.

У КМВА, в свою очередь, добавили, что противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности,

– написали в военной администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Городской голова призвал киевлян и гостей города находиться в укрытиях.

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