В Киеве прогремели взрывы: по "Шахедам" работает ПВО
В Киеве поздно вечером 23 февраля слышали взрывы. Позже стало известно, что работает ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.
К теме Киевскую область снова атакуют вражеские дроны: в регионе работает ПВО
Что известно о взрывах в Киеве
Тревогу в Киеве объявили в 23 февраля 22:33. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении столицы.
Вражеские БПЛА движутся в направлении города Киев с северо-востока,
– написали военные.
Позже Воздушные силы написали, что БПЛА на Киев движутся с юга и северо-востока. Далее в столице слышали взрывы.
Около 22:45 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе противовоздушной обороны в столице.
"Работает ПВО! Подальше от окон!" – написал чиновник.
У КМВА, в свою очередь, добавили, что противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности,
– написали в военной администрации.
Мэр Киева Виталий Кличко также написал, что в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, которые заходят, в частности, и на центр города. Городской голова призвал киевлян и гостей города находиться в укрытиях.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.