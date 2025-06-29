В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО
- Россия атаковала Киев в ночь на 29 июня, в столице работает ПВО по российским БпЛА.
- Городской голова Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытии.
Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву в ночь на 29 июня. В столице работает ПВО.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.
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Что известно о взрывах в Киеве
Россия атаковала Киев в ночь на 29 июня. Кличко сообщил в 23:59 о работе ПВО в столице по российским БпЛА.
В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА,
– говорится в сообщении.
Городской голова также призвал горожан находиться в укрытии до сигнала отбоя воздушной тревоги.
Заметим, что в 23:56 в Воздушных силах предупредили о движении "Шахедов" в направлении столицы.
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Напомним, что несколькими часами ранее в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО на Киевщине. Область также атаковали российские БпЛА.