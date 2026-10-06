В Киеве прогремели взрывы: реактивные БПЛА вновь терроризируют столицу, возник пожар

Враг запустил очередные реактивные беспилотники в сторону Киева. Ночью 6 октября в столице раздались взрывы.

ПВО вела огонь по вражеским целям. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно о воздушной атаке на Киев ночью 6 октября?

Воздушную тревогу в Киеве объявляли дважды ночью 6 октября. Во время второй, начавшейся в 05:24, в городе слышались взрывы, а также звуки работы сил Противовоздушной обороны.

Столице Украины в это время в очередной раз угрожали ударные реактивные беспилотники российской армии. Об их приближении сообщали Воздушные силы в социальных сетях.

Киевская городская военная администрация и представители мэрии на момент публикации пока не предоставляли подробных данных о возможных последствиях обстрела. Однако уже известно, что в Оболонском районе произошло возгорание на крыше учебного заведения в результате падения обломков. Атака врага продолжается – угроза не миновала.

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Добавим, что в эту же ночь с 5 на 6 октября угроза воздушных ударов существовала и для других регионов: Взрывы слышали, в частности, в Одессе, в Запорожье, а также в Кропивницком.