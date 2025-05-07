В Киеве прогремели взрывы: Россия атаковала столицу баллистикой

Ночью среды, 7 мая, Россия атаковала баллистикой столицу Украины. Взрывы в Киеве прогремели около 01:01.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке

Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!

– написал в 01:06 Виталий Кличко.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков в Соломенском районе столицы – произошло возгорание.