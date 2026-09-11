Украинская столица в течение дня находится под атакой российских дронов. В 18:23 в Киеве в очередной раз объявили воздушную тревогу.

Какие последствия атаки на Киев?

Около 18:30 в городе раздались взрывы.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!,

– призвал мэр Виталий Кличко.

По состоянию на 18.43 в Киеве дали отбой.

Между тем, в сети появляются фото с последствиями атаки. Мониторы пишут, что после взрывов в городе поднялся столб дыма.

По данным КГВА, в Подольском районе БПЛА попал по офисному зданию. Виталий Кличко уточнил, что враг повторно атаковал 5-этажное офисное здание, по которому бил уже сегодня днем.

По словам мэра, также произошло возгорание в складском здании рядом.

Напомним, утром Россия атаковала две автозаправочные станции в Днепровском и Оболонском районах. В результате вражеских ударов погибли два человека. Еще 12 человек пострадали. 7 раненых находятся в стационарах городских больниц, среди них – мальчик 12 лет.

Кроме автозаправочных станций один из беспилотников попал в здание компании "Киевстар". В компании подтвердили, что в результате атаки в Киеве поврежден офис инженерной команды. К счастью, раненых нет.