Українська столиця упродовж дня перебуває під атакою російських дронів. О 18:23 у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу.

Які наслідки атаки на Київ?

Близько 18:30 у місті пролунали вибухи.

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!,

– закликав мер Віталій Кличко.

Станом на 18:43 у Києві дали відбій. Тим часом у мережі з'являються фото з наслідками атаки. Монітори пишуть, що після вибухів у місті піднявся стовп диму.

За даними КМВА, у Подільському районі БпЛА влучив по офісній будівлі. Віталій Кличко уточнив, що ворог повторно атакував 5-поверхову офісну будівлю, по якій бив вже сьогодні вдень.

За словами мера, також сталося загоряння в складській будівлі поруч.

Нагадаємо, вранці Росія атакувала дві автозаправні станції у Дніпровському та Оболонському районах. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини. Ще 12 людей постраждали. 7 поранених перебувають наразі в стаціонарах міських лікарень, серед них – хлопчик 12 років.

Окрім автозаправних станцій, один із безпілотників поцілив у будівлю компанії "Київстар".

У компанії підтвердили, що внаслідок атаки у Києві пошкоджений офіс інженерної команди. Втім, на щастя, поранених немає.