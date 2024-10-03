Россия снова запустила ударные БПЛА по Украине поздно вечером, 3 октября. К сожалению, вскоре после этого в столице прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного. Заметим, что на момент взрыва в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

В Киеве слышали взрывы

В 23:01 на территории Киевской области объявили воздушную тревогу, и уже в 23:31 опасность задела и столицу. Воздушные силы сообщали о движении ударных БПЛА в направлении Киева и предупреждали о возможности работы противовоздушной обороны.

Уже в 23:43 появились первые сообщения о взрывах, слышавшихся в столице.

В Киеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного,

– говорится в сообщении.

Через мгновение в КГВА уточнили, что взрывы связаны с работой ПВО по враждебным целям. "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – отметили там.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого в Киевской областной военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны в области. Там посоветовали находиться в укрытиях до конца тревоги.

Обновление 00:15. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Городской голова сообщил о пожаре на балконе одного из домов в Дарницком районе, но пока не известно, связано ли это с обломками БПЛА.

Обновление 00:30. Виталий Кличко написал, что во время сбивания вражеского БПЛА выбило металлопластиковую раму на 8 этаже 16-этажки. Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировали.