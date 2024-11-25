В Киеве прогремели взрывы: по вражеским дронам работает ПВО
В ночь на 26 ноября Россия снова атакует Украину ударными дронами. Во время тревоги в столице раздались взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Взрывы в Киеве сегодня
Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 2 часов.
В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!
– подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.
Заметим, Воздушные силы предупреждали о движении российских ударных дронов в Киевской области. В частности, в 23:32 писали об угрозе для Броваров, Белой Церкви и Киева.
К слову, около 22:00 ОВА также сообщала о работе Сил ПВО по вражеским беспилотникам.
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