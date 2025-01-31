Российские войска продолжают террор Украины и ее жителей. Так, утром 31 января в Киеве прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики. Воздушную тревогу в столице объявляли из-за угрозы ударного БПЛА.

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Взрывы в Киеве

Отметим, что воздушную тревогу в столице объявили в 8:06. Через несколько минут в КГВА обратились к жителям Киева.

Там указывали, что в регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударного БПЛА с северо-востока.

В КГВА призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Уже в 8:13 в местных телеграм-каналах сообщали о том, что в столице громко.

В Киеве слышны взрывы,

– писали там.

По состоянию на 8:16 в столице объявили отбой тревоги.

Напомним, что утром 31 января под атакой врага оказалась и Хмельницкая область. Там раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в направлении Хмельницкой области.

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Отметим, что этой ночью уже объявляли тревогу в Киеве и области.

Так, на Киевщине воздушную тревогу объявили в 00:40 ночью 31 января, а в самом Киеве – в 03:57. Воздушные силы перед этим проинформировали о движении ударных БПЛА врага в направлении столицы.

В 04:27 стало известно, что в Киеве жители услышали серию взрывов. Очевидно, силы противовоздушной обороны отрабатывали воздушные цели. Отбой в столице дали в 04:49.

Добавим, что утром мэр города Виталий Кличко сообщил, что на Оболони, предварительно, в результате падения обломков БпЛА разбито стекло и поврежден балкон в одной из квартир в многоэтажке.

Однако уже около половины 9 стало известно, что сведения о падении обломков дрона на дом в Оболонском районе не подтвердились, сообщил глава КГГА Ткаченко. Он указал, что по информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки. Так, поврежден стеклопакет балкона.

Ткаченко подчеркнул, что происшествие не связано с вражеской атакой.