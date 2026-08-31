В Киеве прогремели взрывы

Россия продолжает террор украинской столицы. Взрывы раздались в Киеве вечером 31 августа.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. За несколько минут до этого громкие взрывы также прозвучали в области.

Что известно о взрывах в Киеве

Военно-воздушные силы предупредили о беспилотных летательных аппаратах над Киевом в 20:02.

В столице силы ПВО ведут борьбу с вражескими БПЛА. Находитесь в безопасных местах!

– написал Кличко через минуту.

Важно! Не снимайте и не публикуйте в сети действия наших защитников.

В 20:14 очередной реактивный БПЛА взял курс на столицу с юга.

Беспилотники также фиксируются, следуя курсом на Гостомель, Бучу, Васильков, Дымер, Вышгород и т. д.

В частности, громко было в Бучанском районе. Местные СМИ писали, что произошло сбивание.

Кроме того, новые БПЛА продолжают двигаться по Черниговской области в направлении Киевской области.

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Напомним, что сейчас Россия использует маршруты вдоль белорусской границы и реактивные дроны с онлайн-управлением для обстрелов Украины. БПЛА летят, буквально, прижимаясь к границе с Беларусью.

Как отметили в Военно-воздушных силах, одной из серьезных опасностей является то, что часть этих дронов имеет онлайн-управление.