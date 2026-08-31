Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За кільки хвилин до цього гучно було також в області.

Що відомо про вибухи у Києві

Повітряні сили попереджали про БпЛА над Києвом о 20:02.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!

– написав Кличко через хвилину.

Важливо! Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

О 20:14 черговий реактивний БпЛА взяв курс на столицю з півдня.

Безпілотники також фіксують курсом на Гостомель, Бучу, Васильків, Димер, Вишгород тощо.

Зокрема гучно було на Бучанщині. Місцеві ЗМІ писали, що було збиття.

Окрім того, нові БпЛА ще рухаються на Чернігівщині у напрямку Київщини.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що зараз Росія використовує маршрути вздовж білоруського кордону та реактивні дрони з онлайн-керуванням для обстрілів України. БпЛА летять, буквально, притискаючись до межі із Білоруссю.

Як зазначили у Повітряних силах, однією серйозною небезпекою є те, що частина із цих дронів має онлайн-керування.