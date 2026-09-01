В Киеве прогремели взрывы

Утром после ночного обстрела 1 сентября российский террор в Киеве не прекращается. В городе снова раздались взрывы.

24 Канал собрал основную информацию, известную на данный момент.

Что известно о взрывах в Киеве?

Прежде всего, отметим, что тревогу в столице дали в 9:49. Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА в Киев.

Уже через несколько минут были слышны звуки взрывов. Впоследствии мэр города Виталий Кличко отметил, что в Святошинском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома.

Туда отправились все экстренные службы.

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Следует отметить, что в результате ночных обстрелов Киева и области в общей сложности погибли 12 человек. Среди них – работники Укрзализныци. Россия прицельно ударила баллистикой по железнодорожному депо и другим объектам.

Кроме столичного региона под атакой ночью 1 сентября была Одесщина. Там поврежден пункт пропуска на границе с Румынией. КПП "Орловка" временно приостановило работу.

"Россия всегда просчитывает свои удары именно так, чтобы максимально разрушать жизнь, и удается это ей только когда средств ПВО недостаточно", - отметил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что среди жертв обстрела есть гражданин Индии.